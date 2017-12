WASHINGTON (dpa-AFX) - Beide Kammern des US-Kongresses wollen noch am Dienstag (Ortszeit) über die Steuerreform der Republikaner abstimmen. Im Repräsentantenhaus ist das Votum ab 13.30 Uhr (19.30 MEZ) angesetzt. Danach werde der Senat mit seiner Debatte beginnen und "später am Abend" final abstimmen, kündigte Mehrheitsführer Mitch McConnell an. "Der Kongress steht an der Schwelle einer historischen Gelegenheit", sagte der Republikaner im Plenum.

Im Repräsentantenhaus haben die Republikaner eine komfortable Mehrheit. Im Senat ist sie knapper. US-Vizepräsident Mike Pence verschob eigens eine Nahostreise, weil im Falle eines Gleichstands im Senat seine Stimme entscheidend wäre.

Stimmen beide Kammern zu, könnte US-Präsident Donald Trump noch vor Weihnachten das Gesetz unterschreiben. Es wäre die für ihn größte Errungenschaft seiner bisherigen Amtszeit./ki/DP/men

