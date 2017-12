Berlin/Utrecht/Zürich/Wien (ots) - Der Kurs des Bitcoin zum Euro hat sich über der 14.000-Euro-Marke stabilisiert. Und auch wenn das Thema der Bitcoins kein Massenmarkt ist, so haben sich zahlreiche Unternehmen und Privatpersonen mit Kryptowährungen nicht nur theoretisch sondern auch praktisch auseinandergesetzt. Anders ist es nicht zu erklären, dass alleine in den vergangenen Jahren mehr als 1500 neue Kryptowährungen geschaffen in Umlauf kamen und auch wieder aus dem Markt katapultiert wurden.



Kleine Faktenlage Bitcoin



-ein Bitcoin besteht ausschließlich aus Bits und Bytes und wird durch Rechenleistung und Algorithmen erzeugt -ein Bitcoin kann bis auf acht Dezimalstellen geteilt werden, insofern liegt die kleinste Einheit bei 0,00000001 Bitcoin -eine Bitcoin-Transaktion lässt sich nicht mehr rückgängig machen -Für die Aufbewahrung von Bitcoins braucht man spezielle Software z.B. Wallet Apps -Der Transfer erfolgt unter anderem, indem der QR-Code des Empfängers mit dem Handy gescannt wird, dann kann eine bestimmte Menge von Bitcoin oder Millibitcoin (Bruchteile) gesendet werden. Für Anleger gibt es die Option an einem Handelsplatz zu deponieren -Wichtig ist der private Schlüssel, also ein geheimer Datenblock, der das Recht gewährt, Bitcoins von einer spezifischen Bitcoin Wallet auszugeben -Der private Schlüssel ist eine kryptographische Signatur, die auf dem Computer gespeichert sind, wenn eine Software-Wallet verwendet wird oder auf Servern gespeichert, wenn eine Web-Wallet verwendet wird -Private Schlüssel dürfen niemals weitergegeben werden



Was passiert jedoch, wenn der Zugang zur Kryptowährung verlorengegangen ist?



Derzeit vergeht kein Tag im Reinraumlabor von Stellar Datenrettung, wo nicht in akribischer Feinarbeit die Codes auf Festplatten, USB-Sticks und Smartphones wiederhergestellt werden. Erhöht hat sich die Nachfrage nach forensischer Kryptodatenrettung seit dem jüngsten dramatischen Preisanstieg der Bitcoins in diesem Jahr. Aktuell gibt es mindestens vier Anfragen pro Woche in den Niederlanden und zwei aus Deutschland. Zwischen zwei bis vier Millionen Bitcoins gingen verloren. Ursache des Verlustes des privaten Schlüssels oder der Wallet sind Ausfälle von Software, Hardware sowie Diebstahl oder Hackerangriffe. Bei der Datarecovery wird ein mehrstelliger Code (der private Schlüssel) zur Bitcoin Wallet wiederhergestellt. Dies geschieht bei Hardwarebeschädigung und bei Softwareproblemen mit Hilfe von forensischen Data Recovery Techniken.



Laut Kees Jan Meerman, Managing Director bei Stellar Data Recovery Europa, wird sich durch die Aufwertung der Krypto-Währung auch die Nachfrage im Bereich der Datenrettung deutlich erhöhen.



Weitere Informationen zum Prozess der Datenrettung und Forensischen Wiederherstellung unter www.stellardatenrettung.de



Über Stellar Datenrettung



Stellar Datenrettung ist das weltweit einzige ISO-zertifizierte Datenrettungsunternehmen welches sowohl in der Entwicklung von Software-Tools, als auch in der professionellen Datenrettung erfolgreich tätig ist. Das Stellar Datenrettungslabor verfügt über einen modernen, ISO-zertifizierten Reinraum der Klasse 100. Datensicherheit hat höchsten Stellenwert, so erhielt Stellar das BDO Sicherheitszertifikat und ist unter anderem Mitglied der Allianz für Cybersicherheit. Das Unternehmen zählt weltweit mehr als 2 Millionen zufriedene Kunden und ist in Deutschland seit über 20 Jahren in der Datenrettung erfolgreich. Stellar hat fünf Standorte in Deutschland (Berlin, Hamburg, München, Düsseldorf, Frankfurt) sowie Standorte in der Schweiz und Österreich.



Weitere Informationen über Stellar: www.stellardatenrettung.de.



