Die Unternehmenssteuerreform - ein Kernanliegen Trumps und ein Wunschtraum der Börsianer - ist in der Mache. Der Schampus ist kalt gestellt, doch ohne Vollzugsmeldung aus Washington bleiben die Aktienkurs, wo sie sind.

Die US-Anleger haben am zweiten Handelstag der Woche eine Pause eingelegt. Mit wenigen Punkten Abstand zu den noch jungen Bestmarken gestartet, gaben die Leitindizes in New York daraufhin leicht nach. Die Stimmung bleibt aber gut, denn die Chancen stehen nicht schlecht, dass die Unternehmenssteuerreform - eines der Kernanliegen Donald Trumps - noch diese Woche eine wichtige Hürde nimmt und durch das Repräsentantenhaus kommt. Der Glaube an die Senkung der Unternehmenssteuern treibt die Rally, die in Manhattan läuft und läuft.

Der Dow-Jones-Index notierte am späten Nachmittag mitteleuropäischer

