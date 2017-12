Edisun Power erwirbt von 7C Solarparken eine 1 MW Photovoltaik-Anlage bei Ravenna / Italien

Zürich, den 19. Dezember 2017

Ad-hoc-Pressemitteilung Edisun Power Gruppe

Edisun Power erwirbt von 7C Solarparken eine 1 MW Photovoltaik-Anlage bei Ravenna / Italien

Am 19. Dezember 2017 unterzeichneten Edisun Power und 7C Solarparken den Kaufvertrag für eine 1 MWp Freiflächenanlage bei Ravenna in Norditalien. Die neu gegründete Edisun Power Italia s.r.l. kauft von der 7C Solarparken AG 100% der Aktien der CTG Baal s.r.l. und übernimmt die bestehende Anlagenfinanzierung.

Mit dem Verkauf der Anlage «Ravenna» veräußert die 7C Solarparken die letzte italienische Beteiligung, um sich noch stärker auf den deutschen Photovoltaik-Markt zu fokussieren.

Der Edisun Power Gruppe, welche ein breites geografisches Portfolio besitzt, gelingt mit dem Kauf der Einstieg in den italienischen Markt. Da der Schweizer Strommarkt eng mit dem italienischen Strommarkt verbunden ist, stellt diese Anlage vor allem auch nach Ablauf der staatlich garantierten Einspeiseverträge im Jahre 2031 eine wertvolle Investition dar. Zudem hat die Gruppe damit einen besseren Zugang zum liquiden italienischen Markt für Zweitmarktanlagen mit interessanten Renditen.

Dies ist nach der PV-Anlage Sainte Maxime Ende 2015 bereits der zweite Kauf einer Anlage der 7C Solarparken.

Die Anlage wird für Edisun Power einen jährlichen EBITDA von zirka CHF 0.6 Mio. erwirtschaften.

