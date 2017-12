Liebe Leser,

auch in diesem Jahr setzt die Wirecard Aktie ihre Rallye weiter fort und erreicht fast wöchentlich einen neuen Höchststand. Mit über 93 Euro hat die Aktie in der Woche vor Weihnachten ein neues Jahres-/Allzeithoch erreicht und befindet sich damit nur noch unweit von der 100-Euro-Marke entfernt. Vielleicht schafft es die Aktie ja dieses Jahr auch noch in den dreistelligen Kursbereich!

Aktuelle Einschätzungen zur Aktie: Barclays hat das Ziel bereits auf 100 Euro gesetzt! ... (Johannes Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...