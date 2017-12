Ibbenbüren (ots) - Die Musik Produktiv GmbH & Co. KG ist erfreut bekanntzugeben, dass im abgelaufenen Geschäftsjahr 2016/17 der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 16,9 Mio. Euro auf 20,9 Mio. Euro gesteigert werden konnte. Der Anstieg um 4,0 Mio. Euro entspricht einer Steigerung von circa 25%. Das erzielte Wachstum des Unternehmens wurde mit Gewinn realisiert.



Das Unternehmen konnte den Umsatz im Online Bereich weiter ausbauen und gleichzeitig den Verkauf im Haupthaus steigern. Der Umsatzanteil des Online-Bereichs beträgt im abgelaufenen Geschäftsjahr 68%.



"Wir sind über die Unternehmensentwicklung sehr erfreut und konnten besonders großes Interesse aus dem Bereich Export verzeichnen. Für das laufende Geschäftsjahr 2017/18 sind wir weiterhin optimistisch gestimmt, die Nachfrage in der Breite ist ungebrochen und die Margen bleiben stabil. Das Interesse am Einkaufserlebnis steht bei unseren Kunden an erster Stelle. Wir stellen immer wieder fest, dass gerade bei qualitativ hochwertigen Instrumenten der Wunsch für Proben besteht und Beratung im Premiumsegment erwartet wird", so Günter Zierenberg, Geschäftsführer der Musik Produktiv GmbH & Co. KG.



Über die Musik Produktiv GmbH & Co. KG:



Der Fachhändler für Musikinstrumente wurde im Jahr 1974 gegründet und ist seitdem in Laggenbeck, bei Ibbenbüren in Nordrhein-Westphalen, ansässig. Die Beratungs- und Verkaufsfläche des Unternehmens ist seit Bestehen auf über 4.000 Quadratmeter angewachsen. Namhafte internationale Hersteller sind im vielfältigen Produktsortiment des Fachhändlers vertreten und dieses Alleinstellungsmerkmal wird von den unterschiedlichen Kundengruppen besonders geschätzt. Die PartnerFonds AG ist seit 2015 mit 25,1% als Wachstumsfinanzierer an der Gesellschaft beteiligt.



