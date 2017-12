alstria office REIT-AG: alstria, COIMA RES, Colonial, Gecina, Great Portland Estates und NSI schaffen einen Think Tank für Nachhaltigkeit und Innovation

alstria, COIMA RES, Colonial, Gecina, Great Portland Estates und NSI schaffen einen Think Tank für Nachhaltigkeit und Innovation

Sechs führende europäische Immobilienunternehmen bündeln ihre Best Practices und Erfahrungen und schaffen einen Think Tank für Nachhaltigkeit und Innovation

19. Dezember 2017 Olivier Elamine (CEO von alstria), Manfredi Catella (Gründer und CEO von COIMA RES), Pere Viñolas Serra (CEO von Colonial), Méka Brunel (CEO von Gecina), Toby Courtauld (CEO von Great Portland Estates) und Bernd Stahli (CEO von NSI) haben sich darauf geeinigt, einen Think Tank zu schaffen, der die besten Praktiken und Forschungsergebnisse zu den Themen Nachhaltigkeit und Innovation der sechs europäischen REITs zusammenfasst.

Das Forum dient der Erarbeitung von Initiativen und dem Informationsaustausch und ergänzt die von den einzelnen Unternehmen ergriffenen Maßnahmen. Es schafft einen Rahmen für Forschungsprojekte und Initiativen, die darauf abzielen, die Innovationsfähigkeit zu stärken und bewährte Praktiken im Bereich der Nachhaltigkeit umzusetzen.

alstria, COIMA RES, Colonial, Gecina, Great Portland Estates und NSI sind die führenden Unternehmen in ihren jeweiligen Immobilienmärkten. Ihre komplementäre Positionierung ermöglicht es, von einem europaweiten Know-how zu profitieren, welches auf der umfassenden Expertise in den Märkten Deutschland, Italien, Spanien, Frankreich, Großbritannien und den Niederlanden beruht.

Olivier Elamine, Manfredi Catella, Pere Viñolas Serra, Méka Brunel, Toby Courtauld und Bernd Stahli erklären in einer gemeinsamen Stellungnahme: "Die Immobilienbranche sieht sich großen Veränderungen im Hinblick auf die Erwartungen ihrer Kunden gegenüber und erlebt eine echte technologische Revolution. Wir sind fest davon überzeugt, dass ein gemeinsames Research und der Austausch von Best Practices und Projekterfahrungen bedeutender europäischen Immobilienmanager wie alstria, COIMA RES, Colonial, Gecina, Great Portland Estates und NSI in ihren jeweiligen Märkten allen beteiligten Unternehmen nutzt und in konkrete Initiativen umgesetzt wird."

