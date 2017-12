Drei Manager, drei Konzepte, drei Portfolios: Die Musterdepots zeigen, wie man mit Timing und Strategie den Markt schlagen kann. Stratege Ulf Sommer erklärt, warum statistisch gesehen eigentlich wieder ein schwaches Börsenjahr an der Reihe wäre.

Das Redaktionsdepot: Ulf Sommer, Handelsblatt

Zwischen minus 20 (Pro Sieben Sat 1) und plus 140 (Lufthansa) Prozent schwankt die Kursentwicklung der 30 Dax-Aktien auf Sicht eines Jahres. Damit spiegeln die volatilen Einzeltitel keineswegs die geringen Kursschwankungen des Gesamt-Indexes wider. Wer auf Nummer sicher gehen will, investiert deshalb besser in den gesamten Dax. Dieser stieg in diesem Jahr bislang um 16 Prozent. Seit seinem Bestehen legte der Dax in 22 von 30 Jahren zu. Seit 2012 gab es immer gute Jahre. Zumindest statistisch wäre nach sechs Zuwachsjahren mal wieder ein schwaches Börsenjahr an der Reihe.

Das Social-Trading-Depot: Alexander Kovalenko, Bayerische Vermögen

Gegen Jahresende startet die jährliche Prognoserunde, in der Finanzmarktexperten versuchen, den Dax-Stand für die nächsten zwölf Monate vorherzusagen. Aus unserer Sicht machen aber derartige ...

