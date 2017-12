Streikdrohungen zur Weihnachtszeit haben Ryanair dazu gebracht, mit Pilotengewerkschaften zu verhandeln. Jetzt signalisiert der Billigflieger auch bei den Flugbegleitern Verhandlungsbereitschaft.

Nach den Piloten hat die irische Fluggesellschaft Ryanair nun auch den Gewerkschaften von Flugbegleitern Tarifgespräche in Aussicht gestellt. Man werde im neuen Jahr "zu gegebener Zeit" Gespräche mit ihnen aufnehmen, teilte die Gesellschaft am Dienstag mit. Noch in dieser Woche werde man mit den Pilotengewerkschaften aus Irland, Deutschland und Portugal sprechen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...