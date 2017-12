PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die Börsen Europas haben am Dienstag überwiegend Verluste verbucht. Vor allem am Nachmittag kam Druck in die Märkte. Ausgelöst wurde er durch schwächelnde US-Börsen, nachdem die Euphorie über die an diesem Tag noch zur Abstimmung anstehenden Steuerreform verflogen ist. Zugleich legte auch der Eurokurs zu, was Unternehmen den Absatz ihrer Waren außerhalb der Eurozone erschweren kann.

Der EuroStoxx 50 schloss mit minus 0,75 Prozent auf 3582,22 Punkten knapp über seinem kurz zuvor erreichten Tagestief. Der französische Leitindex Cac 40 gab um 0,69 Prozent auf 5382,91 Punkte nach und auch in Italien und Spanien wurden Verluste verzeichnet. Der Kurs des Euro stieg am Abend auf 1,1817 US-Dollar. In Großbritannien konnte sich der wichtigste Index, der FTSE 100 , mit 0,09 Prozent auf 7544,09 Punkte knapp im Plus halten.

Die US-Steuerreform scheint beschlossene Sache und laut der Societe Generale an den Märkten inzwischen auch komplett eingepreist. Beide Kammern des US-Kongresses wollen noch an diesem Dienstag über die von US-Präsident Donald Trump versprochene Steuerreform abstimmen./ck/men

ISIN GB0001383545 FR0003500008 EU0009658145

