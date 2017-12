FRANKFURT (Dow Jones)--Die Allianz setzt verstärkt auf die Digitalisierung der Versicherungsbranche. Europas größter Versicherer investiert 96,6 Millionen US-Dollar in den digitalen Mikroversicherer Bima und wird damit größter Anteilseinger des Unternehmens.

Die Technologie von Bima bietet laut Allianz Versicherungen und Gesundheitsleistungen für Kunden in Schwellenländern an, die über traditionelle Vertriebskanäle keinen Zugang zu diesen Produkten haben. Das Geschäft basiert auf der Kombination von mobiler Technologie und Partnerschaften mit Mobilfunkanbietern. Bima beschäftigt 3.500 Mitarbeiter im Vertrieb.

"Unser Investment in Bima unterstreicht das Bekenntnis der Allianz zur Digitalisierung, unterstützt die Wachstumsstrategie der Allianz Gruppe in aufstrebenden Märkten und erlaubt uns die sogenannte 'nächste Milliarde Kunden' zu bedienen", wird CEO Oliver Bäte in der Mitteilung zitiert. Der Münchener DAX-Konzern steckt das Geld über seine digitale Investment-Einheit namens Allianz X in den Mikroversicherer.

Seit der Markteinführung im Jahr 2010 habe Bima Präsenzen in 14 Ländern auf drei Kontinenten aufgebaut und verfüge derzeit über 24 Millionen registrierte Kunden.

December 19, 2017 11:39 ET (16:39 GMT)

