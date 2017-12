Alvarez & Marsal vergrö?Yert die globale Transaction Advisory Group mit der Ernennung von zwei Senior Directors in London und Frankfurt



Neil Tyler und Elmar Hiltner stärken gemeinsam die europäische Präsenz der Global Transaction Advisory Group



Alvarez & Marsal, ein weltweit führender Dienstleister für Unternehmen in komplexen und au?Yergewöhnlichen Situationen, hat bekanntgegeben, dass Neil Tyler und Elmar Hiltner die Global Transaction Ad-visory Group an den Standorten in London bzw. Frankfurt verstärken. Wie erst kürz-lich mit der Eröffnung des neuen Stockholmer Büros demonstriert wurde, steht die Teamerweiterung im Einklang mit der Expansionsstrategie der Global Transaction Advisory Group: Denn inmitten eines europaweiten, regulatorischen Wandels wird die Marktnachfrage nach unabhängigen professionellen Transaktionsberatern im-mer grö?Yer. Neil Tyler verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in einer Reihe von grenzüber-greifenden Transaktionen für einige der weltweit bekanntesten Unternehmen mit Schwerpunkt im Konsumgüter- und Einzelhandelssektor. Er berät Mandanten in Financial-Due-Diligence-Fragen und unterstützt in Finanz- und Rechnungsle-gungsfragen bei komplexen M&A-Transaktionen. Bevor er zu A&M kam, leitete er die Transaktionsabteilung einer "Big 4" im französischsprachigen Teil der Schweiz. Zudem war er verantwortlich für den Einzelhandelssektor in der Schweiz. Neil Tyler spricht flie?Yend Englisch, Spanisch und Französisch. Elmar Hiltner verfügt über eine umfangreiche Erfahrung in der Beratung von Pri-vate-Equity-Kunden und globalen Unternehmen bei Buy-Side- und Sell-Side-Transaktionen. Er hat im Rahmen seiner beruflichen Entwicklung mit Unternehmen in verschiedenen Branchen gearbeitet, unter anderem in der Automobilbranche, im Produktionsgewerbe, im Gesundheitswesen und in der Chemieindustrie. Er berät Kunden sowohl im Rahmen von eher mittelständisch geprägten als auch bei gro-?Yen, multinationalen Transaktionen. Zuvor war Herr Hiltner in leitenden Funktionen bei "Deloitte" und Grant Thorntons Transaction Services tätig. Er spricht flie?Yend Deutsch, Englisch und Italienisch.



David Evans, Managing Director und European Practice Leader der Global Transac-tion Advisory Group von A&M, sagte: "Es ist die Verpflichtung von A&M, unsere eu-ropäische Expansionsstrategie fortzusetzen und die sich ändernden Marktbedürf-nisse zu erfüllen. Die Ernennung von Neil und Elmar spiegelt diese Verpflichtung wider. Ihr individuelles und kombiniertes Branchenwissen und ihre Erfahrung mit grenzüberschreitenden Transaktionen werden unser gesamteuropäisches Angebot stärken und unseren Kunden helfen, Herausforderungen in einer sich wandelnden Umgebung zu meistern."



Jürgen Zapf, Managing Director der Alvarez und Marsal GmbH Wirtschaftsprü-fungsgesellschaft und Co-Leiter von A&M Deutschland, fügte hinzu: "Der Transak-tionsprozess wird aufgrund von grenzüberschreitenden ?oberlegungen, neuen re-gulatorischen Anforderungen und Due-Diligence-Herausforderungen zunehmend komplexer. Neil und Elmar wissen, wie man Lösungen entwickelt, die mit dem Markt Schritt halten, um Veränderungen voranzutreiben und den Wert für unsere Kunden zu maximieren."



