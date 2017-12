FRANKFURT (Dow Jones)--Nach den kräftigen Kursgewinnen zu Wochenbeginn hat der deutsche Aktienmarkt am Dienstag eine Pause eingelegt. Der DAX verlor 0,7 Prozent auf 13.216 Punkte. Händler führten den Rücksetzer jedoch nur auf das ruhige Vorweihnachtsgeschäft zurück. Die Stimmungslage sei unverändert gut.

Der am Vormittag veröffentlichte deutsche ifo-Geschäftsklimaindex lag zwar leicht unter den Erwartungen, verharrte aber auf hohem Niveau. Gleichwohl setzte der Index keine Akzente am Markt, ebensowenig wie die überraschend gut ausgefallenen Daten zu Baubeginnen und -genehmigungen in den USA. Im Blick stand weiter die Steuerreform in den USA, über die der US-Kongress am späten Dienstag abstimmen sollte. Es wird davon ausgegangen, dass die Reform mit knapper Mehrheit auf den Weg gebracht wird. Das entsprechende Gesetz könnte dann noch vor Weihnachten Präsident Trump zur Unterschrift vorgelegt werden. Allerdings hatte die Börse das voraussichtliche Zustandekommen der Reform schon am Montag ausgiebig gefeiert.

Rückzug von Kreditgebern lässt Steinhoff abstürzen

Unter den Einzelwerten fielen Steinhoff mit einem Kurseinbruch von 20,2 Prozent auf. Wie der wegen Bilanzunregelmäßigkeiten in die Schlagzeilen geratene Möbelkonzern mitteilte, ziehen Geldhäuser immer mehr ihre Kreditlinien zurück oder setzen diese aus. Es sei weitere Unterstützung der Gläubiger und weiterer Anteilseigner notwendig, um Stabilität zu sichern, so die Muttergesellschaft der Möbelkette Poco.

Bei Elektronikhändler Ceconomy war es vor allem der Ausblick, der nicht gut ankam. Die Zahlen für das Geschäftsjahr 2016/17 entsprachen hingegen den Erwartungen. Für die Aktie ging es um 4,7 Prozent nach unten.

Erfreut reagierten Anleger hingegen darauf, dass ein chinesischer Investor sein Engagement bei Dialog Semiconductor ausgebaut hat. Der Kurs stieg um 8,2 Prozent, nachdem Großaktionär Tsinghua University mitgeteilt hatte, seine Beteiligung auf 9,01 Prozent aufgestockt zu haben. Hugo Boss rückten um 1,2 Prozent vor, nachdem sich der Vorstandsvorsitzende des Bekleidungskonzerns, Mark Langer, im Gespräch mit der FAZ zuversichtlich zum Weihnachtsgeschäft und der Geschäftsentwicklung im neuen Jahr geäußert hatte.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 75,9 (Vortag: 96,2) Millionen Aktien im Wert von rund 2,90 (Vortag: 3,93) Milliarden Euro. Es gab sechs Kursgewinner, 22 -verlierer und zwei unveränderte Aktien.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 13.215,79 -0,73% +15,11% DAX-Future 13.223,50 -0,69% +15,61% XDAX 13.227,05 -0,68% +15,55% MDAX 26.366,75 -0,29% +18,83% TecDAX 2.561,67 +0,04% +41,39% SDAX 11.868,10 +0,38% +24,67% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 162,31 -99 ===

