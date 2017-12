ZÜRICH (Dow Jones)--Nach den deutlichen Kursaufschlägen zu Wochenbeginn hat der schweizerische Aktienmarkt am Dienstag mit einem Minus geschlossen. Die "Steuerreform-Rally" des Vortages setzte sich damit nicht fort. Eventuell noch am Dienstag wird das US-Repräsentantenhaus über den endgültigen Gesetzesentwurf abstimmen. Die Abstimmung im Senat wird dann entweder ebenfalls am Dienstag oder am Mittwoch erfolgen. Damit dürfte die Gesetzesvorlage noch vor Weihnachten von US-Präsident Donald Trump unterzeichnet werden und damit den gesteckten Zeitrahmen der Republikaner einhalten.

Ob die Aufwärtstendenz weitergeht, wenn die Steuerreform beschlossen ist, darüber gingen die Meinungen unter den Analysten jedoch auseinander. Die Steuersenkungen würden genau zum richtigen Zeitpunkt in die Tat umgesetzt, um der Weihnachtsrally neuerlichen Schub zu geben, sagte James Hugh, Chef-Marktanalyst bei Axitrader. Etwas kritischer äußerte sich Finanzanalyst Connor Campbell von Spreadex. Die Anleger hätten - was wenig überraschend sei - einige Punkte der Steuerreform ignoriert, etwa ihre Folgen für die amerikanische Mittelklasse. Stattdessen hätten die Investoren sich auf die Vorzüge konzentriert, die die Steuererleichterungen den großen Unternehmen und den Reichen brächten, so der Analyst.

Der SMI verlor 0,6 Prozent auf 9.399 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 18 Verlierer und 1 -gewinner gegenüber, unverändert schloss 1 Aktie. Umgesetzt wurden 36,6 (zuvor: 44,26) Millionen Aktien.

Der leicht unter den Erwartungen gebliebene ifo-Geschäftsklimaindex aus Deutschland war dagegen keine Belastung für den Markt. Dieser hat sich im Dezember entgegen den Erwartungen auf hohem Niveau etwas eingetrübt, was aber alleine an etwas schwächeren Geschäftserwartungen lag. Dennoch liegt der Index mit 117,2 weiterhin auf einem sehr hohen Niveau, so dass die Wachstumsdynamik der vergangenen Monate beibehalten werden sollte.

Wichtige Unternehmensmeldungen waren Mangelware. Tagesverlierer waren Richemont mit einem Minus von 1,6 Prozent. Einziger Gewinner des Tages war die Aktie von Givaudan mit einem Aufschlag von 0,7 Prozent. Auch die Index-Schwergewichte zeigten sich mit Abgaben. Novartis reduzierten sich um 0,4 Prozent, Roche verloren 0,5 Prozent und Nestle fielen um 0,7 Prozent.

