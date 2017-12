Seit Sommer 2016, also seit gut 1,5 Jahren schreibe ich hier nun auf TE in lockerer Folge zu Themen rund um Börse, Wirtschaft und Finanzpolitik, typischerweise alle zwei Wochen. Nun nähert sich wieder ein Börsenjahr dem Ende, das ist doch ein guter Grund das Geschehen mal in einen übergeordneten Kontext zu stellen.

Der Beitrag Rückblick 2017 und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...