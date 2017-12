Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt hat nach dem Steigerungslauf der letzten Tage eine Verschnaufpause eingelegt und am Dienstag klar nachgegeben. Der Leitindex SMI startete noch mit festeren Kursen in den Handel und setzte bei 9'469 Punkten gar ein neues Jahreshoch. In der zweiten Handelshälfte rutschte der Index ...

