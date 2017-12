DAX: Das ging aber schnell - Lufthansa setzt Höhenflug fort

Erst gestern zeigten sich Investoren am deutschen Aktienmarkt euphorisch. Es wurde vom Beginn der diesjährigen Weihnachts- bzw. Jahresendrallye und dem Angriff auf neue Höchststände gesprochen. Einen Tag später ist von dieser Euphorie nur noch wenig zu spüren.

Das war heute los. Wieder einmal müssen DAX-Anleger (WKN: 846900 / ISIN: DE0008469008) befürchten, dass die Weihnachts- bzw. Jahresendrallye vorbei ist, bevor sie so richtig begonnen hat. An den jüngsten Konjunkturdaten dürfte es aber nicht gelegen haben, dass das wichtigste deutsche Börsenbarometer heute nicht an die starke Performance von gestern anknüpfen konnte.

Der ifo Geschäftsklimaindex ist im Dezember auf 117,2 Punkte gesunken, nach 117,6, im November. Trotzdem sah man auf Seiten des ifo-Instituts keinen Grund zur Beunruhigung. Einmal mehr war die Rede von einer ausgezeichneten Stimmung in den deutschen Chefetagen. Zumal das Barometer den zweithöchsten Wert überhaupt erreichte.

