Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat nach dem Steigerungslauf der letzten Tage eine Verschnaufpause eingelegt und am Dienstag klar nachgegeben. Der Leitindex SMI startete noch mit festeren Kursen in den Handel und setzte bei 9'469 Punkten gar ein neues Jahreshoch. In der zweiten Handelshälfte rutschte der Index jedoch in die Verlustzone ab und verlor kurz vor Schluss noch kräftig an Wert. Vor allem die Abgaben einiger Finanztitel oder auch die Kursverluste des Schwergewichts Nestlé belasteten.

Dem Handel am Dienstag hätten kurstreibende Impulse gefehlt und die Anleger hätten sich im Vorfeld eines wichtigen Entscheids zur US-Steuerreform zurückgehalten, meinte ein Händler. In Washington soll am Dienstagabend das republikanisch geprägte Abgeordnetenhaus über die Reform befinden. Die für die Trump-Regierung so wichtige Reform könnte somit ihre vorletzte Hürde nehmen, ehe auch der Senat darüber abstimmt. Die Aussicht auf tiefere Unternehmenssteuern hatte unter anderem die US-Börse auf neue Rekordhochs getrieben. Nun warten die Anleger auf die Umsetzung.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss den Handel am Dienstag um 0,56% tiefer bei 9'399,17 Punkten ab. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) verlor 0,55% auf 1'518,76 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,44% auf 10'764,36 Punkte. Von 30 wichtigsten Titeln gingen 26 im Minus, drei im Plus und ABB unverändert aus dem Handel.

Bei ...

