Der europäische Energieversorger Fortum fördert mit DigitalRoute die digitale Umgestaltung im Energiesektor. Beginnend mit einer digitalen Lösung für den Energiehandel gehen Unternehmen nun mit dem Einsatz von Maschinenlernalgorithmen auf Basis der Data Optimization Platform von DigitalRoute die nächsten Schritte beim Aufbau datengesteuerter Dienstleistungen im Energiesektor.

STOCKHOLM (Schweden), 19. Dezember 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- DigitalRoute, das führende Unternehmen auf dem Gebiet der Datenintegration und Datenverwaltung, sowie Fortum, ein wichtiger europäischer Energieversorger, haben gemeinsam den Abschluss eines erfolgreichen Proof-of-Concept-Projekts bekanntgegeben. Fortum ist ein führendes Unternehmen im Bereich der sauberen Energien, das Lösungen für Strom, Heizung und Kühlung anbietet und den Wandel hin zu einer sauberen Welt vorantreibt.

Fortum war auf der Suche nach einer IoT-fähigen Plattform für die Entwicklung datengesteuerter Lösungen und hat sich nun für eine Partnerschaft mit DigitalRoute entschieden. Die Plattform von DigitalRoute ermöglicht die Echtzeit-Kommunikation zwischen Anlagen, Werken, Datenquellen und Geschäftssystemen, was zu einer optimalen Datenqualität führt, die genutzt werden kann, um die Implementierung neuer Lösungen zu vereinfachen und wichtige Prozesse zu optimieren.

Die kürzlich abgeschlossene Machbarkeitsstudie fokussierte auf die Optimierung von zwei unterschiedlichen operativen Prozessen, wobei beide die Vorteile der Datenqualität hervorhoben: die Sicherung qualitativ hochwertiger Daten und die anschließende Anwendung von maschinellem Lernen zur Optimierung von Handelsentscheidungen.

Der Anwendungsfall zeigte, wie die Lösung von DigitalRoute zur Vorhersage von Intraday-Preisen auf dem skandinavischen Energiemarkt unter Verwendung externer und interner Daten eingesetzt werden kann. Die direkte Integration zwischen der DigitalRoute Data Optimization Platform und den Marktdatenquellen ermöglichten es dem Anbieter, mehr operative Kontrolle, Geschwindigkeit und kommerzielle Agilität zu erlangen.

Fortums Vice President, Trading and Asset Optimization, Simon-Erik Ollus, meinte dazu: "In Partnerschaft mit DigitalRoute können wir sowohl unsere Marktdynamik steigern als auch unsere Autarkie erhöhen. Wir können uns auf die Vereinfachung der Bereitstellung neuer Lösungen und die Optimierung von Geschäftsprozessen konzentrieren, um schnelle Markteinführungen zu ermöglichen."

Fortum wird die Erfahrungen aus der Machbarkeitsstudie nun auch in anderen Bereichen wie Betriebs- und Wartungsoptimierung der Ladeinfrastruktur, Smart-Living-Services und weiteren Lösungen im Energiehandel nutzen.

Andreas Zartmann, CEO von DigitalRoute, sagte: "Unsere Technologie ist ein wichtiger Schritt für innovative Energieversorger. Wir freuen uns, dass Fortum zusammen mit uns demonstriert, wie Energieunternehmen damit Innovationen von einer Chance zu einem kommerziellen Erfolg machen können. Wir freuen uns zudem auf die Partnerschaft mit einem visionären Player in einer sich schnell verändernden Branche. Dies unterstreicht einmal mehr, wie vielfältig die Herausforderungen sind, die die DigitalRoute-Technologie bewältigen kann."

Über DigitalRoute

DigitalRoute (http://www.digitalroute.com/) bietet seit 1999 neue Ansätze zur Datenintegration und Datenverwaltung. Seine Technologie bietet einen hohen Durchsatz und einen einzigartigen Grad an Konfigurierbarkeit für den Benutzer, indem alle aus Netzwerken verbundener Assets extrahierten Nutzungs- und Statistikdaten verarbeitet werden. Dies bedeutet für die Kunden eine höhere Kosteneffizienz, kürzere Markteinführungszeiten für neue Serviceangebote, die Möglichkeit zur Monetarisierung von Daten und Mittel zur Steigerung der Endkundenzufriedenheit. DigitalRoute stellt den richtigen Systemen in den richtigen Formaten in den am besten geeigneten Umfängen zu den erforderlichen Zeiten Netzwerkereignisse zur Verfügung, ohne dabei ein einziges Bit zu verlieren. Dies ist die Grundlage, von der aus zahlreiche unternehmenskritische Anwendungsfälle angegangen werden können.

Über 350 führende Unternehmen weltweit nutzen die DigitalRoute-Technologie zur Erfüllung ihrer Datenmanagement-Anforderungen, darunter eine Reihe von OEM-Partnern, die unsere Plattform als zentralen Bestandteil ihrer eigenen Angebote verwenden. DigitalRoute basiert auf den Grundwerten Kompetenz, Offenheit und Engagement. Das Unternehmen hat annähernd 200 Mitarbeiter. Sein Hauptsitz befindet sich in Stockholm, Schweden. Dazu gibt es Niederlassungen in Göteborg, Atlanta und Kuala Lumpur. DigitalRoute ist ein wagniskapitalfinanziertes Unternehmen in Privatbesitz.

Für weitere Informationen oder Interviews mit Andreas Zartmann wenden Sie sich an:

Sancha Brody, Media & Analyst Relations

E-Mail: sancha.brody@digitalroute.com (mailto:sancha.brody@digitalroute.com'subject=DigitalRoute%20Inquiry)

Telefon: +44 (0)7376 366855

