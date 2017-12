Gestoppte bzw. gedrehte Serien: VIG -0,44% auf 26,095, davor 3 Tage im Plus (5,3% Zuwachs von 24,89 auf 26,21), Kapsch TrafficCom -0,62% auf 47,9, davor 3 Tage im Plus (2,38% Zuwachs von 47,08 auf 48,2), Agrana -1,94% auf 101,05, davor 3 Tage im Plus (1,63% Zuwachs von 101,4 auf 103,05), CA Immo -1,58% auf 25,57, davor 3 Tage im Plus (5,42% Zuwachs von 24,64 auf 25,98). Folgende Titel hatten einen Top3 ytd Platz bezogen auf die eigene Performance: Vipshop (bester mit 39,22%), LEG Immobilien (bester mit 3,54%), Noratis (bester mit 9,69%), RHI Magnesita (schlechtester mit -4,73%), BWT (2.schlechtester mit -9,11%), Intel (2.bester mit 3,82%), Aurubis (2.bester mit 4,95%), Schaeffler (2.bester mit 5,12%), Twitter (2.bester mit 11,02%), Vapiano (2.bester mit 3,43%), Frauenthal (3.bester...

