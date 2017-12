FRANKFURT (Dow Jones)--Der Arzneimittelhersteller Stada hat am Dienstag einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit seinen Mehrheitseigentümern Bain und Cinven abgeschlossen. Die beiden Finanzinvestoren halten über ihre Erwerbsgesellschaft Nidda Healthcare GmbH 64,5 Prozent an der Stada Arzneimittel AG. Nun müssen die Aktionäre dem Vertrag noch zustimmen, dafür das MDAX-Unternehmen am 2. Februar 2018 eine außerordentliche Hauptversammlung in Frankfurt einberufen. Die Gesellschafterversammlung von Nidda Healthcare hat dem Vertrag am Dienstag bereits zugestimmt.

Ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag muss allerdings von mindestens 75 Prozent der Anteilseigner abgesegnet werden. Um diese Schwelle zu erreichen, benötigen Bain und Cinven auf der Hauptversammlung die Unterstützung des US-Investors Paul Singer, dessen Hedgefonds Elliott Zugriff auf rund 15 Prozent der Stada-Aktien hat.

In dem Vertrag unterbreitet Nidda Healthcare den Minderheitsaktionären von Stada zudem ein Kaufangebot für ihre Aktien in Höhe von 74,40 Euro in bar. Das ist ein saftiger Aufschlag gegenüber den 66,25 Euro je Anteil, die die Investoren im Zuge ihrer Übernahmeofferte gezahlt hatten.

Wie Stada nun mitteilt, liegt dieser Betrag am oberen Ende der Wert-Bandbreite pro Stada-Aktie, die von einer unabhängigen Bewertung von Stada nach dem Standard IDW S1 durch den Gutachter ValueTrust Financial Advisors SE ermittelt wurde. Dieser sei zudem durch den gerichtlich bestellten Vertragsprüfer, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ADKL AG, bestätigt worden.

Stada und Nidda Healthcare hätten sich unter anderem auf Basis dieses Wertgutachtens auf den Abfindungsbetrag verständigt. Allerdings ist es auch genau der Betrag, den Elliott im August für sein Aktienpaket gefordert hatte und den Bain und Cinven im September bereits zugesichert hatten, um sich seine Unterstützung für den Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zusichern.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/kla

(END) Dow Jones Newswires

December 19, 2017 12:35 ET (17:35 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.