Mittelstands-Verbandspräsident Ohoven hat in einem Brief an die FDP-Bundestagsfraktion die Wiederaufnahme der Sondierungsgespräche mit Union und Grünen gefordert. Von einer Regierung mit SPD-Beteiligung hält er nichts.

Der Bundesverband mittelständische Wirtschaft hat die FDP aufgefordert, erneut mit Union und Grünen über ein Regierungsbündnis zu sprechen. "Wagen Sie einen Neustart für eine Jamaika-Koalition!", heißt es in einem Brief von Verbandspräsident Mario Ohoven an alle Mitglieder der FDP-Bundestagsfraktion, der auf Dienstag datiert ist und der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. ...

