Castrop-Rauxel (ots) - Sich quer durch die türkische Küche schlemmen und trotzdem abnehmen: Die Diätrezepte von "Türkisch. Leicht. Lecker" bestellten bereits tausende Leser. Nachdem die erste Auflage des Kochbuches innerhalb von einer Woche ausverkauft war und auf der deutschen Amazon-Bestsellerliste auf Platz eins landete, veröffentlichte Buchautorin Ayse Tuncöz nun am 19.12.2017 die zweite Auflage. Der Erfolg beruht größtenteils darauf, dass die türkische Küche bei Diäten gemieden wird und die 50-jährige gewillt ist, mit diesem Vorurteil aufzuräumen.



"Viele Menschen finden es schade, auf Döner, Lahmacun und Co. verzichten zu müssen. Ich möchte in meinen Kochkursen und im Buch zeigen, dass türkische Rezepte absolut diätfreundlich und facettenreich sein können. Auch für Diabetiker und Menschen, die sich gesünder ernähren möchten, ist das ein großes Thema.", sagt Tuncöz. In ihrem Blog und in einem namhaften Online-Abnehmforum schreibt sie unter dem Pseudonym "Aysenputtel".



Die ausgebildete Kinderkrankenschwester und Mutter von zwei Söhnen scheint von dem großen Andrang sichtlich überrascht: "Ich hätte mir niemals ausmalen können, irgendwann einmal Buchautorin zu sein oder gar auf irgendeiner Bestsellerliste zu landen. Ich bin überwältigt von so vielen positiven Amazon-Rezensionen. Umso mehr freut es mich, dass viele Menschen so ein großes Interesse an meinen kalorienarmen, türkischen Rezepten haben."



Nach einer Statistik des Bundesamts fühlt sich jeder zweite Deutsche unwohl mit seinem aktuellen Körpergewicht. Viele würden gerne ein paar Kilos abspecken.



Die Kochkurse von Tuncöz sind vielleicht auch deshalb deutschlandweit ausgebucht. "Alles begann damit, dass ich selbst abnehmen wollte. Vergeblich stöberte ich in Buchhandlungen nach leichten, türkischen Kochrezepten. Und viele Menschen im Internet schienen mein Schicksal zu teilen. Also fing ich an, zu experimentieren und Rezepte aus meiner Heimatküche abzuändern", so Tuncöz.



