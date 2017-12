Zürich (awp) - Die an der SIX kotierte Investmentgesellschaft Arundel hat im ersten Halbjahr 2017/18 (Ende September) einen Gewinn erzielt. Dieser belief sich auf 1,3 Mio USD, nachdem in der Vorjahresperiode noch ein Verlust in Höhe von 2,4 Mio zu Buche stand. Der Erlös kam bei 7,1 Mio USD zu liegen nach 5,3 Mio in der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...