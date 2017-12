Lieber Leser,

schauen wir auf die größten Gold- und Silberminenproduzenten und die Analysteneinschätzungen, so haben die Werte Wheaton Precious Metals, Coeur Mining sowie Pan American Silver aktuell die meisten "Kaufen"-Bewertungen erhalten. Analystenbewertungen im Einzelnen haben einen eher geringen Prognosegehalt. Denn Analysten passen ihre Bewertungen in der Regel sehr schnell an aktuelle Gegebenheiten an. Als Sentiment kann man sich diese dennoch durchaus des Öfteren anschauen. Zumal ... (David Iusow-Klassen)

Den vollständigen Artikel lesen ...