Von Nathan Allen

BARCELONA (Dow Jones)--Der spanische Baukonzern ACS hat einen Auftrag der peruanischen Erdölgesellschaft Petroleos del Peru-Petroperu SA (Petroperu) im Volumen von 792 Millionen Euro erhalten. Der Auftrag an ihre Tochtergesellschaft Cobra umfasse den Bau von Hilfsanlagen für die neue Raffinerie Talara von Petroperus, teilte die Actividades de Construccion y Servicios SA mit. ACS arbeite bereits an Lagerräumen in der Raffinerie Conchan von Petroperu. Mit dem Vertrag erhöhe sich der Auftragsbestand von Cobra für das laufende Jahr auf mehr als 5,5 Milliarden Euro, teilte ACS weiter mit.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/ros

(END) Dow Jones Newswires

December 19, 2017 13:19 ET (18:19 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.