München - Zurich Insurance Group-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG: Das Schweizer Versicherungsunternehmen Zurich Insurance Group (ISIN: CH0011075394, WKN: 579919, Ticker-Symbol: ZFIN, SIX Swiss Ex: ZURN) gab in der letzten Woche bekannt, dass eine komplette Übernahme von OnePath Life mit der Muttergesellschaft ANZ vereinbart wurde, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.

Den vollständigen Artikel lesen ...