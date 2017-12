Nato-Generealsekretär Stoltenberg hat bei einem Treffen mit Frankreichs Präsident Macron angekündigt, die Beziehungen zu China ausbauen zu wollen. Er bekräftigte aber gleichzeitig, kein globales Bündnis anzustreben.

Die Nato will ihre Beziehungen zu China ausbauen. "China ist eine Nation mit wachsender militärischer und wirtschaftlicher Macht und deswegen ist es für die Nato wichtig, Verbindungen zu China zu haben", sagte Generalsekretär Jens Stoltenberg am Dienstag am Rande eines Treffens mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron in Paris. Ziel sei es, die bestehenden politische Kontakte auszubauen ...

