NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro ist am Dienstag im US-Handel deutlich gestiegen. Rund eine Stunde vor dem Handelsschluss an der Wall Street kostete er 1,1847 US-Dollar. Marktteilnehmer sprachen von einer geringen Liquidität. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1823 (Montag: 1,1795) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8458 (0,8478) Euro.

In den USA stimmte das Repräsentantenhaus für die Steuerreform der Republikaner. Als nächste Hürde steht nun die Abstimmung im Senat an. Dort ist die Lage wesentlich komplizierter und die Republikaner haben nur eine sehr knappe Mehrheit. Stimmt der Senat zu, könnte US-Präsident Donald Trump das Gesetz noch vor Weihnachten unterschreiben. Es wäre für ihn die bislang größte Errungenschaft seiner bisherigen Amtszeit. Eine sinkende Steuerbelastung vor allem für Unternehmen war eines seiner großen Wahlversprechen gewesen./ck/men

ISIN EU0009652759

AXC0252 2017-12-19/21:03