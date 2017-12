DZ Bank senkt Wacker Chemie auf 'Verkaufen'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat Wacker Chemie von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft, den fairen Wert aber auf 146 Euro belassen. Die Aktie des Silikon- und Polymereherstellers sei nach dem Kursanstieg der vergangenen Monate überbewertet, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Gewinnschätzungen lässt der Experte weitgehend unverändert. Die Nachfrage nach Siliconen und Polysilizium sei nach wie vor sehr hoch.

Mainfirst hebt Siemens auf 'Outperform' - Ziel 130 Euro

FRANKFURT - Mainfirst hat Siemens von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft und ein Kursziel von 130 Euro angegeben. Die negativen Aspekte wie die Probleme in der Energiesparte seien nach der Veröffentlichung des Ausblicks für das kommende Geschäftsjahr inzwischen nahezu eingepreist, hieß es in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zum wichtigen Kurstreiber werde wohl der bevorstehende Kapitalmarkttag zum Börsengang der Gesundheitssparte.

Deutsche Bank hebt Praxair auf 'Buy' und Ziel auf 175 US-Dollar

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat Praxair von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 155 auf 175 US-Dollar angehoben. Die anstehende Fusion mit Linde werde für einen substanziellen Wertzuwachs sorgen, schrieb Analyst David Begleiter in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der künftige Industriegasekonzern werde dank hoher Synergien mit einem überdurchschnittlichen Gewinnwachstum glänzen.

Deutsche Bank senkt Buwog auf 'Hold' - Ziel 29,50 Euro

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat Buwog nach der Übernahmeofferte von Vonovia von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Das Angebot des deutschen Immobilienkonzerns für die Österreicher liege lediglich um 1,5 Prozent unter seinem unveränderten Kursziel von 29,50 Euro, schrieb Analyst Markus Scheufler in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Abstufung erfolge somit aus Bewertungsgründen.

Warburg Research senkt Ziel für Rocket Internet - 'Buy'

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Rocket Internet von 37 auf 30 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Das neue Kursziel resultiere aus seinem Bewertungsansatz für die meisten relevanten nicht-börsennotierten Geschäfte der Berliner Start-Up-Schmiede, schrieb Analyst Lucas Boventer in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Chance/Risiko-Verhältnis sehe verlockend aus.

Nomura senkt Apple auf 'Neutral' und Ziel auf 175 US-Dollar

LONDON - Das japanische Analysehaus Nomura hat Apple von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 185 auf 175 US-Dollar gesenkt. Die durch die Markteinführung des iPhone X bedingten Kurssteigerungen dürften sich erschöpft haben, schrieb Analyst Jeffrey Kvaal in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte reduzierte seine Gewinnprognose (EPS) für 2018.

Berenberg hebt Ziel für HeidelbergCement auf 102 Euro - 'Buy'

HAMBURG - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für HeidelbergCement von 99 auf 102 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Zukunftsaussichten des Baustoffkonzerns seien unverändert attraktiv, schrieb Analyst Lushanthan Mahendrarajah in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2018 und 2019.

HSBC hebt Ziel für Deutz auf 8,30 Euro - 'Buy'

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Deutz von 7,70 auf 8,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit seiner Strategie sei der Motorenhersteller gut vorbereitet für das Thema E-Mobility auf allen relevanten Absatzmärkten, schrieb Analyst Richard Schramm in einer am Dienstag vorliegenden Studie. In einem gegenwärtig positiven Marktumfeld dürfte Deutz die Profitabilität steigern.

Jefferies senkt Ziel für Deutsche Telekom - 'Underperform'

NEW YORK - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 14,30 auf 13 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Analyst Ulrich Rathe glich sein Kursziel für die T-Aktie in einer am Dienstag vorliegenden Studie dem Bewertungsniveau anderer Telekomaktien an. Auf der letzten Meile geht der Experte von einem eher verhaltenen Glasfaserausbau in Deutschland aus. Details dazu dürften Anfang 2018 genannt werden. Öffentlicher Druck könnte aber auch zu höheren Investitionen führen, die dann eine Belastung für die Aktie wären.

Deutsche Bank hebt Ziel für Hella auf 55 Euro - 'Buy'

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Hella von 52 auf 55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Tim Rokossa sieht in einer am Dienstag vorliegenden Studie das Scheinwerfergeschäft des Autozulieferers weiter positiv und Hella als Profiteur der Elektroniktrends. Er rechnet mit guten Zahlen für das zweite Geschäftsquartal. Zusammen mit dem Mitte Februar anstehenden Kapitalmarkttag könnte dies die Aktie beflügeln. Der Experte hob seine Schätzungen für den MDax-Konzern an./ajx

