Der Dax beendete seinen Handel am Dienstag bei 13.215 und somit 96 Punkte unter dem Schlusskurs 13.312 vom Freitag. Das Tief lag bei 13.213, das Hoch wurde bei 13.338 eingebucht. Charts zum vergrößern bitte klicken Tagesmarken: Stundenchart H1, Teil 1 Den 208 Punkte Anstieg vom Montag verdaute Dax am Dienstag und gab rund 50% des Zugewinns mit Schlusskurs wieder ab. Das am Wochenende ausgegebene Ziel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...