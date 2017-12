US-amerikanische Staatsanleihen sind am Dienstag mit Verlusten in den Handel gestartet und haben diese dann noch etwas ausgeweitet. Auch am US-Aktienmarkt ging es leicht bergab.Im Fokus der Marktteilnehmer steht an diesem Tag vor allem die US-Steuerreform. Das Repräsentantenhaus stimmte inzwischen für die Reform der Republikaner. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...