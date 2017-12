Mainz (ots) - Das ist eine gute Nachricht: Bei der Zulassung zum Medizinstudium wird es künftig weniger auf den Abiturdurchschnitt ankommen, dafür mehr auf andere Qualifikationen, auch auf zwischenmenschliche. Die Erkenntnis, dass ein Arzt nicht nur fachliche, sondern ebenso soziale Kompetenzen braucht, findet sich schon im "Masterplan Medizinstudium 2020" wieder, den Bund und Länder im März auf den Weg brachten und der in erster Linie eine Reaktion war auf die ärztliche Unterversorgung ländlicher Räume. Die Politik ist also auf dem richtigen Weg und darf sich durch das Karlsruher Urteil ermutigt fühlen, Kurs zu halten. Der Numerus clausus ist ein bloßes Hilfskonstrukt, um die Vielzahl von Studienbewerbern zu filtern, eine Notlösung im Hinblick auf die personellen Kapazitäten der Universitäten. Jeden Bewerber in Einzelgesprächen auf Herz und Nieren zu prüfen, ist nun mal keine realistische Perspektive. Indem das Bundesverfassungsgericht verlangt, der Individualität der Bewerber im Zulassungsverfahren zumindest stärker Rechnung zu tragen als bisher, stellt es - wegen der damit verbundenen zusätzlichen Kosten - der Politik die Gretchenfrage: Wie hältst du's mit der Bildung? Besteht tatsächlich die Bereitschaft, in diesen Schlüsselsektor stärker zu investieren, wie immer wieder so vollmundig beteuert wird? Oder sind das bloß Lippenbekenntnisse? Auf einem weiteren Gebiet machen die Karlsruher Richter den Politikern Beine - indem sie verlangen, endlich die Vergleichbarkeit von Abiturnoten über Ländergrenzen hinweg sicherzustellen. Ein Dauerproblem der deutschen Bildungspolitik; man mag kaum glauben, dass es nun vielleicht wirklich angepackt wird.



OTS: Allgemeine Zeitung Mainz newsroom: http://www.presseportal.de/nr/65597 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_65597.rss2



Pressekontakt: Allgemeine Zeitung Mainz Wolfgang Bürkle Newsmanager Telefon: 06131/485980 online@vrm.de