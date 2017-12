FRANKFURT (Dow Jones)--Deutlich nach oben ging es im nachbörslichen Handel am Dienstag für die Stada-Aktie. Der Arzneimittelhersteller hat einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit seinen Mehrheitseigentümern Bain und Cinven abgeschlossen. Nun müssen die Aktionäre dem Vertrag noch zustimmen. Dies soll am 2. Februar 2018 auf einer außerordentlichen Hauptversammlung in Frankfurt erfolgen. Die Aktie wurde bei Lang & Schwarz 6 Prozent höher bei 86 Euro getaxt. Die Umsätze seien allerdings sehr gering gewesen, sagte ein Händler.

Die Innogy-Aktie wurde dagegen bei recht hohen Umsätzen 1 Prozent tiefer bei 33,18 zu 33,25 Euro getaxt. Die RWE-Ökostromtochter muss sich einen neuen Chef suchen: CEO Peter Terium hat das Unternehmen mit sofortiger Wirkung verlassen, wie Innogy mitteilte. Über die Nachfolge werde der Aufsichtsrat "zu gegebener Zeit" entscheiden. Bis dahin werde Personalvorstand Uwe Tigges den Vorstandsvorsitz interimistisch übernehmen.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.35 Uhr 13.239 13.216 +0,2% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

