Andersen Global ist stolz, dank eines Kooperationsvertrags mit Alem Associates, der führenden Anwaltskanzlei im Libanon, eine erweiterte Präsenz im Nahen und Mittleren Osten bekanntgeben zu können. Alem Associates hat seinen Hauptsitz in Beirut, unterhält jedoch auch Büros in Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die Firma hat in Beirut über 40 Mitarbeiter und etwa 10 jeweils in Riad und Dubai.

Alem Associates wurde 1953 gegründet und wird von Senior Partner Mohamed Y. Alem geleitet. Die Firma berät Mandanten auf der ganzen Welt, hat ihren Schwerpunkt jedoch im Nahen und Mittleren Osten. Die Bereiche der Rechtspraxis von Alem Associates umfassen Gesellschaftsrecht, Steuern, Fusionen und Übernahmen, Bau und Immobilien, Kapitalmärkte, Arbeitsrecht und Sozialversicherung, Bankwesen und Finanzen, Energie und Umwelt, Luftfahrt, Urheberrechte, Lizenzen, Technologie, Medien und Unterhaltung, Wirtschaftsdelikte und behördliche Untersuchungen, Zivilprozesse und internationale Schiedsverfahren.

"Der Libanon, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate sind entscheidende Märkte für die Erweiterung unserer Plattform und unseren anhaltenden Fokus auf erstklassigen Lösungen im Nahen und Mittleren Osten. Durch eine Firma der Qualität von Alem Associates erhalten wir einen festen Stand und eine führende Position in der Region", sagte Mark Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen Tax LLC, dazu. "Mohamed ist einer der besten Anwälte im Libanon, und ich freue mich nicht nur auf die Zusammenarbeit mit ihm und seinem Team, sondern hoffe auch, dass er bei der Etablierung unserer Praxis im Nahen und Mittleren Osten eine starke Führungsrolle spielen wird."

"Unsere wichtigsten Prioritäten bestehen darin, auf den Bedarf unserer Mandanten genau abgestimmte Ansätze sowie bestmögliche Rechtslösungen bereitzustellen. Die Zusammenarbeit mit Fachleuten, die ebenso denken, ist für uns sehr wichtig", sagte Mohamed Alem. "Unsere Zusammenarbeit mit Andersen Global wird große Vorteile mit sich bringen, da wir in der Lage sein werden, eine Verbindung aus Steuer- und Rechtsdienstleistungen anzubieten, die geografisch nicht auf einen Ort beschränkt sind."

Andersen Global ist ein internationaler Verband rechtlich eigenständiger und unabhängiger Mitgliedsfirmen, dem Steuer- und Rechtsexperten aus aller Welt angehören. Andersen Global wurde im Jahr 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 2.500 Fachleute weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 84 Standorten präsent.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20171219006304/de/

Contacts:

Andersen Tax

Megan Tsuei, 415-764-2700