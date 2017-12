Jugendliche im Alter zwischen 10 und 14 Jahren rund um den Globus sind eingeladen, sich an dem "DXC Codes" Wettbewerb um große Preise zu beteiligen, um Innovationskraft und Kreativität ihrer Programmierfähigkeiten unter Beweis zu stellen

Zur Förderung der Technologinnen und Technologen von morgen wird die DXC Foundation einen globalen Programmierwettbewerb unter dem Namen "DXC Codes" veranstalten und Jugendliche im Alter zwischen 10 und 14 Jahren einladen, ihre Computer-Programmierprojekte einzureichen, um die Chance auf den Gewinn eines lokalen Preises zu erhalten und darüber hinaus als Sieger auf globaler Ebene geehrt zu werden.

Durch die Unterstützung von Bildungsinitiativen in den Bereichen Wissenschaft, Technologie, Ingenieurwissenschaft und Mathematik (STEM), ist die DXC bestrebt, die Leidenschaft für das Programmieren und die Computerwissenschaft in der heutigen Jugend zu wecken.

DXC Foundation ist der philanthropische Arm von DXC Technology (NYSE: DXC), dem weltweit führenden unabhängigen End-to-End-IT-Serviceunternehmen. Im Jahr 2017 initiierte DXC Foundation DXC Codes, wobei sich mehr als 1.700 Jugendliche aus 14 Nationen diesem Wettbewerb in seinem ersten Durchführungsjahr stellten.

"Der Wettbewerb bietet eine hervorragende Gelegenheit für Jugendliche, um die Computerwissenschaften auf spielerische Weise für sich zu entdecken", so Dan Hushon, Senior Vice President und Chief Technology Officer von DXC Technology. "DXC Foundation schuf eine Plattform, um Kinder in die STEM-Technologie und Computerwissenschaft einzuführen und ihnen die Möglichkeit zu bieten, sowohl spielerische als auch wertvolle Fähigkeiten zu erlernen. Wir sind der Überzeugung, dass DXC Codes die Leidenschaft für das Programmieren wecken kann, die den Kindern bereits in ihrer Jugend und vor allem in ihrem Erwachsenenalter zugutekommen wird."

Der zweite, jährlich stattfindende Wettbewerb steht weltweit allen Jugendlichen im Alter zwischen 10 und 14 Jahren offen und Schulen und unabhängige Jugendgruppen werden zur Teilnahme ermutigt. Die Anmeldung ist ab 8. Januar 2018 möglich und die Wettbewerbsregeln und -rubriken werden am 1. Februar 2018 veröffentlicht.

Dreiköpfige Teams müssen bis 17. April 2018 ein Online-Projekt entwickeln und einreichen, das von einer Jury im Hinblick auf Kreativität, Originalität und technischen Wert und Präzision sowie gute Programmierverfahren beurteilt wird. Die Preise werden in der jeweiligen Kategorie und unterteilt nach Altersgruppen vergeben. Schließlich können sich die siegreichen Teams für einen globalen Wettstreit qualifizieren.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.dxc.technology/dxccodes.

DXC Foundation ist eine eingetragene Wohltätigkeitsorganisation in den Vereinigten Staaten, die den philanthropischen Aktivitäten von DXC Technology Struktur verleiht, um die Übereinstimmung mit der Vision und den Werten des Unternehmens zu gewährleisten. Die Zuwendungen der DXC Foundation unterstützen festgelegte Schwerpunktbereiche und wurden von dem DXC Foundation Board genehmigt.

Über DXC Technology

DXC Technology (DXC: NYSE) ist der weltweit führende unabhängige End-to-End IT-Dienstleister, der technologische Innovationen in messbare Erfolge für seine Kunden umwandelt. Aus dem Zusammenschluss von CSC und der Enterprise Services Sparte von Hewlett Packard Enterprise entstanden, ist DXC Technology für rund 6.000 privatwirtschaftliche und öffentliche Organisationen in 70 Ländern tätig. Das Unternehmen zeichnet sich durch technologische Unabhängigkeit aus, ist weltweit präsent und verfügt über ein umfassendes Partnernetzwerk, um richtungweisende IT-Services und Lösungen zu bieten. DXC Technology genießt weltweite Anerkennung für seine Verantwortung gegenüber der Gesellschaft. Weitere Informationen finden Sie unter www.dxc.technology.

