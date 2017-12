Die Abstimmung im US-Repräsentantenhaus über die Steuerreform der US-Republikaner muss am Mittwoch wiederholt werden. Der Senat hält dennoch an seiner Abstimmung am Dienstag fest.

Drei Bestimmungen der republikanischen Vorlage für die US-Steuerreform verstoßen nach Angaben von Demokraten gegen Regeln des Senats und werden deshalb vor der Abstimmung in dieser Kongresskammer voraussichtlich entfernt. Das Abgeordnetenhaus muss deswegen seine Abstimmung über die Vorlage am Mittwoch wiederholen. In einer ersten Abstimmung hatte das Repräsentantenhaus die Reform am Dienstag mit 227 zu 203 Stimmen bereits angenommen.

Auf die Verstöße gegen Senatsregeln machten der unabhängige Senator Bernie Sanders und der Demokrat Ron Wyden aufmerksam. Der Mehrheitsführer der Kongresskammer, ...

