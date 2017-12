Stockholm (ots/PRNewswire) -



H&D Wireless, führender schwedischer Zulieferer in den Bereichen IdD, Cloud- und Plattform-Lösungen, erhält einen Auftrag für die Auslieferung von Wireless-Modulen und wirkt zudem in der Konstruktion des System-in-Package-Moduls HDG205 für den Bereich IP-Radio mit. Dieser Vorgang untermauert das Vertrauen in H&D Wireless. Das Unternehmen liefert bereits seit 2014 Module der Vorgängergenerationen aus.



H&D Wireless bietet das SiP-Modul HDG205 (WLAN) einschließlich Konstruktionsdienst und Support im Zusammenhang mit dem zugewiesenen ODM (TQ Group). Der Auftrag ist ein weiterer Hinweis dafür, dass H&D Wireless im Bereich des Internet der Dinge (IdD) zu einem der führenden Unternehmen für drahtlose Verbindungen auf dem europäischen Markt wird. Das kostengünstige und kompakte (8 x 8 mm) SiP-Modul HDG205 b/g/n (WLAN) mit großer Bandbreite eignet sich optimal für anspruchsvolle Anwendungen wie Video- und Audio-Streaming in Unternehmen und Zuhause.



Ein erster Auftragswert beträgt 85.000 USD (722.000 SEK). Weitere Aufträge werden im Verlauf der nächsten Jahre erwartet. "Wir freuen uns erneut als Partner eines führenden Unternehmens im Bereich internetgesteuerter Radiotechnologie auf dem europäischen Markt für dieses Projekt ausgewählt worden zu sein. Die Zusammenarbeit mit der TQ Group gewährleistet eine kurzfristige und sichere finale Implementierung und Aufstockung", so Pär Bergsten, CEO H&D Wireless.



Gemäß der EU-Marktmissbrauchsverordnung sind diese Informationen von H&D Wireless AB (publ) zu veröffentlichen. Die Informationen wurden am 19. Dezember 2017 durch den angegebenen Ansprechpartner im Unternehmen zur Veröffentlichung bereitgestellt.



H&D Wireless ist ein Anbieter für Cloud- und Plattformsysteme im Internet der Dinge. Die IdD-Plattform Griffin ist eine End to End-Systemlösung und beinhaltet erstklassige WLAN-Module, Cloud-Dienste mit analytischer und künstlicher Intelligenz sowie Smartphone-Anwendungen für Smart Homes und Smart Enterprises. Seit 2016 bietet das Unternehmen den Griffin Enterprise Positioning Service (GEPS ) als Cloud-Dienst für die Innenraumpositionierung physischer Objekte in Geschäftsprozessen. H&D Wireless wurde 2009 gegründet und gehört zu den am schnellsten wachsenden und renommiertesten IdD-Unternehmen Schwedens. Mehr als 1.100.000 Wireless-Produkte wurden bisher für IdD- und M2M-Lösungen weltweit verschifft.



Über die TQ Group



TQ gehört zu den führenden Technologie-Unternehmen in Deutschland. Als Systemanbieter im Bereich E²MS (Elektronikdienstleister) entwickelt und produziert TQ komplexe elektronische Einheiten und Systeme auf Kundenwunsch. Zusätzlich bietet TQ gebrauchsfertige Komponentenlösungen wie eingebettete Module und Systeme, Antriebslösungen für E-Bikes und Robotertechnik, Lösungen in den Bereichen Luftfahrtanwendungen, Medizin sowie Automatisierungs- und Energiemanagement. Die TQ Group beschäftigt über 1.500 Mitarbeiter an 12 Standorten in Deutschland und im Ausland.



Pressekontakt: Pär Bergsten CEO H&D Wireless Telefon: +46-8-551 18 460 E-Mail: par.bergsten@hd-wireless.se oder sales@hd-wireless.se



Kontakt TQ Group: Gut Delling Mühlstraße 2 82229 Seefeld Deutschland Telefon +49 8153 9308-0 l Fax +49 8153 4223 E-Mail: info@tq-group.com