AMSTELVEEN, Niederlande, und SAN FRANCISCO, USA, 20. Dezember 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- KLM Royal Dutch Airlines macht den nächsten Schritt in der Nutzung von künstlicher Intelligenz (KI) in seinen Social-Media-Diensten. KLM hat mit dem führenden KI-Unternehmen DigitalGenius zusammengearbeitet, um ohne den Eingriff eines menschlichen Kundendienstmitarbeiters automatisierte Antworten auf allgemeine, sich wiederholende Fragen von Kunden zu generieren. Somit erhalten KLM-Mitarbeiter mehr Zeit, um sich in Gesprächen mit Kunden auf Fragen zu konzentrieren, die einen menschlichen Ansatz erfordern. KLM ist die erste Fluggesellschaft, die eine Kombination aus menschlicher Arbeit und künstlicher Intelligenz in einem einzigen Gespräch auf Twitter, Messenger und WhatsApp anbietet.

Jede Woche wird KLM über 130.000 Mal in den sozialen Medien erwähnt. Diese Zahl hat sich seit der Einführung von WhatsApp als Service-Kanal erhöht. Ein engagiertes Team von 250 Social-Media-Mitarbeitern führt wöchentlich 30.000 Gespräche durch. Im Durchschnitt bestehen die Gespräche aus fünf oder sechs Fragen und Antworten zwischen KLM und seinen Kunden. Fragen, die mithilfe künstlicher Intelligenz automatisch beantwortet werden können, stehen meist am Anfang des Gesprächs.

KLM nutzt seit anderthalb Jahren die von DigitalGenius angebotene KI, die mittlerweile über 50 % aller Anfragen unterstützt. Wenn Servicemitarbeiter Fragen beantworten müssen, schlägt ihnen die KI eine mögliche Antwort vor. Das KI-System lernt aus den Aktionen des Servicemitarbeiters und wird mit der Zeit intelligenter. Bisher mussten die Mitarbeiter entscheiden, ob die vorgeschlagene Antwort zur Frage passt, die Antwort ggf. anpassen und an den entsprechenden Social-Media-Kanal senden. Aufgrund der hohen Anzahl an Kundenfragen, die das KI-System bearbeitet hat, ist KLM jetzt in der Lage, die Antworten auf die häufigsten Fragen zu jedem Thema zu automatisieren, ohne dass ein Kundendienstmitarbeiter eingreifen muss. Mit diesem nächsten Schritt in den sozialen Medien haben die KLM-Servicemitarbeiter mehr Zeit, sich auf diejenigen Fragen zu konzentrieren, die einen menschlichen Ansatz erfordern.

Pieter Groeneveld, Senior Vice President Digital bei Air France-KLM, sagte dazu:

"Durch die Verwendung von künstlicher Intelligenz sind die Gespräche mit unseren Kunden noch zeitnäher, genauer und persönlicher. Das ist es, was KLM auszeichnet. In der vergangenen Woche sorgten starke Schneefälle in den Niederlanden für einen deutlichen Anstieg bei der Anzahl der Fragen in den sozialen Medien. Unsere Fluggäste erwarten natürlich eine schnelle Antwort. Mit der Verwendung von KI unterstützen wir unsere Servicemitarbeiter mit Technologie und sollten zudem in der Lage sein, viele weitere Fragen in kürzerer Zeit zu beantworten. Genau das ist es, was der Kunde braucht."

Mikhail Naumov, Mitgründer und Präsident von DigitalGenius, erklärte:

Einmal mehr war KLM Vorreiter in der Branche mit der Möglichkeit, hybride "Mensch+KI"-Servicegespräche mit seinen Kunden zu führen. Dies ist ein hervorragendes Beispiel für ein Unternehmen, das Technologie einsetzt, um die Arbeitszeit und das Potenzial von Menschen besser zu nutzen - alles im Dienst einer angesehenen Marke und ihrer Kunden.

