Weltweit aktiver Werkzeughersteller definiert Marken durch Verbindung von PortaMate und BORA Tool und verstärkt Produktangebote durch Hinzunahme von Centipede Support System

Affinity Tool Works, LLC, ein global aktives Werkzeugunternehmen in Privatbesitz mit Sitz in Troy, Michigan, gibt bekannt, dass seine etablierten Produktlinien zu BORA PortaMate umbenannt werden so entsteht eine neue Marke mit einem einheitlichen Profil. Die Bekanntgabe des Rebranding fällt mit der Übernahme der in Williamsburg, New Mexico, ansässigen Firma Centipede Tool, LLC, durch das Unternehmen zusammen, welche das Centipede Support System herstellt.

Unter dem neuen Markennamen sollen die PortaMate-Produkte und die Workstations von Centipede Tool zusammen mit der Werkzeuglinie BORA zu BORA PortaMate als wichtigster übergeordneter Marke des Unternehmens zusammengefasst werden. Affinity Tool Works wird zu einer getrennten Abteilung als exklusiver Vertrieb von HTC, Tormek, Sjobergs und FISCH in den USA. Zu der neuen Marke gehört auch ein neues Logo und eine neue Website, www.boratool.com.

"BORA Tool hat bei den Verbrauchern und auf dem Markt einen sehr guten Ruf als bewährte, zuverlässige Marke. Durch die Neuausrichtung der Marke erhält unser Unternehmen für unsere Kunden im überfüllten und umkämpften Werkzeugbereich ein besseres Profil", sagte Todd Gluski,Markenmanager für Affinity Tool Works und BORA PortaMate. "Mit der Hinzunahme der tragbaren Workstations von Centipede Tool in unseren Produktmix erweitert BORA PortaMate unseren Vertriebskanal im In- und Ausland und etabliert unsere Position auf dem Markt als führender Anbieter von innovativen Werkzeugen und Zubehör weiter."

"Wir freuen uns, dass wir einen Partner gefunden haben, der die gleiche Vision in Bezug auf das Potenzial unserer tragbaren Werkbanktechnologie hat, mit der jede beliebige Arbeit überall unterstützt wird", sagte Keith Fyhr, Mitbegründer von Centipede Tool, LLC. "Wenn jetzt neue Modelle und Zubehör am Horizont auftauchen, wird das Centipede Support System als tragbare Arbeitsunterstützung an jedem Arbeitsplatz und in aktiven Werkstätten auf der ganzen Welt noch wesentlichere Bedeutung erlangen."

Affinity Tool Works wurde 2006 als Hersteller und Vertreiber von Werkzeugen und Werkstattzubehör gegründet, die auf einer Vielzahl von Märkten genutzt werden können, darunter Bau und Umbauten, Heimwerken, Industrie und Holzbearbeitung. Die Produktlinien und die Beliebtheit von BORA PortaMate bei professionellen Handwerkern und Bastlern sind im Laufe der Jahre ebenso gewachsen wie die Markenidentität.

Weitere Informationen finden Sie unter www.boratool.com, www.affinitytool.com oder unter der Nummer 866-588-0395.

Über BORA PortaMate und Affinity Tool Works, LLC:

BORA PortaMate ist ein Anbieter professioneller Werkzeuge für eine Vielzahl von Märkten, darunter Bau und Umbauten, Heimwerken, Industrie und Holzbearbeitung. Zu den für die Erhöhung der Produktivität, die Vereinfachung komplexer Aufgaben und das Erzielen konsistenter professioneller Ergebnisse konzipierten Produktmarken gehören BORA Tool, PortaMate, Centipede Tool und HTC Products. Die Abteilung Affinity Tool Works ist der exklusive Vertriebshändler in Nordamerika für FISCH, Tormek und Sjobergs. Weitere Informationen finden Sie unter www.boratool.com oder www.affinitytool.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

