Wie Supermarktblog.com schreibt, scheint der Konzern auch Aktivitäten auf dem europäischen Festland nicht mehr auszuschließen. Amazon hat in der EU Markenschutz für Whole Foods beantragt, heisst es. Bislang ist Amazons Lebensmittel-Händler Whole Foods nur in den USA, Kanada und Großbritannien aktiv. Was dafür spricht, steht im neusten Blogeintrag. Foto...

Den vollständigen Artikel lesen ...