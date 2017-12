Die Pflanzenpathologische Station von Areeiro (Estación Fitopatolóxica de Areeiro, EFA) sagte, dass der Mangel an Wasser und die hohen Temperaturen die Größe der Kiwis beeinflusst, die infolgedessen kleiner sind, auch was die Gesamtmenge betrifft. Diese Woche beendete die EFA die Verteilung von 550 kg ihrer Produktion, die auch kleiner als in den Vorjahren ist, unter den...

Den vollständigen Artikel lesen ...