Roypack Enterprises, ein Bio-Avocado-Erzeuger aus Kenia, erwartet für die nächste Saison eine großartige Ernte von bis zu 80 Tonnen wöchentlich. Das kenianische Unternehmen baut biologische und konventionelle Avocados vor allem für den Exportmarkt in Europa an. Die Avocado-Hauptsaison dauert von März bis August. Das Unternehmen baut zwei wichtige Sorten an: Hass und...

Den vollständigen Artikel lesen ...