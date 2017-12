In den USA stehen die Zeichen auf eine Steuerreform, wenngleich mit einer weiteren Verzögerung.

Das US-Repräsentantenhaus muss die Abstimmung über die von Präsident Donald Trump vorangetriebene Steuerreform wegen Verfahrensfehlern wiederholen. Wenige Stunden, nachdem das Repräsentantenhaus die Reform am Dienstag gegen die Stimmen der Demokraten verabschiedet hatte, kritisierten Senatoren der Demokratischen Partei, dass mehrere Abschnitte des Gesetzestextes gegen Verfahrensregeln des Senats verstoßen. Damit ein Gesetz in Kraft treten kann, muss es vom Repräsentantenhaus und dem Senat in identischer Fassung verabschiedet werden. Die Demokraten forderten, dass vor der für Dienstagabend (Ortszeit) geplanten Abstimmung im Senat diejenigen Passagen gestrichen werden, die gegen die Verfahrensvorschriften verstoßen. Anschließend soll das Repräsentantenhaus am Mittwochmorgen (Ortszeit) ein zweites Mal über die Reform abstimmen, diesmal ebenfalls ohne die monierten Passagen. Die Demokratischen Senatoren Bernie Sanders und Ron Wyden erklärten, die Verfahrensfehler ...

