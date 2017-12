Starr Companies gab heute die Ernennung von Steve Blakey zum President und Chief Executive Officer von Starr Insurance Holdings bekannt.

"Wir freuen uns, Steve als unseren neuen Company President willkommen heißen zu dürfen. Mit einem Erfahrungsschatz von über 35 Jahren, der den Aufbau der Präsenz von Starr im Vereinigten Königreich und in ganz Europa sowie die Entwicklung des Unternehmens zum führenden Versicherungsanbieter im Bereich Luft- und Raumfahrt umfasst, ist Steve einzigartig qualifiziert, das Unternehmen in die Zukunft zu führen", so Maurice R. Greenberg, Chairman von Starr Companies.

Steve Blakely wird Nachfolger von Chuck Dangelo, der in den Ruhestand geht. "Nach 46 Jahren in der Versicherungsindustrie möchten wir Chuck für seinen Beitrag zu unserem Unternehmen und der Industrie danken. Er hat maßgeblich zum Wachstum von Starr beigetragen und wir wünschen ihm für den Ruhestand alles Gute."

Über Starr Companies

Starr Companies (Starr) ist der weltweite Marketingname für die operativen, im Bereich Versicherungen und Reiseservice tätigen Unternehmen und Tochtergesellschaften der Starr International Company, Inc. und für das Anlagegeschäft der C.V. Starr Co., Inc. und ihrer Tochtergesellschaften. Starr ist eine auf fünf Kontinenten vertretene, führende Versicherungs- und Investmentgesellschaft. Über seine operativen Versicherungsgesellschaften bietet Starr Sach- und Schadenversicherungs- sowie Unfall- und Krankenversicherungsprodukte an. Hinzu kommt eine Palette von Produkten für Spezialversicherungsschutzbereiche, darunter die Luft- und Seefahrt sowie der Energiebereich und die Exzedenten-Schadenversicherung. Folgende Versicherungs-Tochtergesellschaften wurden von A.M. Best jeweils mit dem Rating "A" (ausgezeichnet) eingestuft: Starr Indemnity Liability Company, Starr Surplus Lines Insurance Company, Starr Syndicate Limited at Lloyd's of London, Starr International Insurance (Asia) Ltd. und Starr Insurance Reinsurance Limited.

Weitere Informationen finden Sie unter www.starrcompanies.com

