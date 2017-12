Die globalisierungskritische Organisation Attac befindet sich erneut im Fokus. Das oberste deutsche Steuergericht will die steuerliche Gemeinnützigkeit von Attac überprüfen.

Der Rechtsstreit um die Gemeinnützigkeit des globalisierungskritischen Netzwerks Attac geht weiter. Der Bundesfinanzhof habe die Revision gegen eine Entscheidung des Finanzgerichts in Kassel ohne Begründung zugelassen, sagte eine Attac-Sprecherin am Dienstag in Frankfurt. Darüber hatte zuerst die WirtschaftsWoche berichtet.

Das Kasseler Gericht hatte Attac 2016 die Gemeinnützigkeit bescheinigt und keine ...

