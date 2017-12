AUGSBURG (dpa-AFX) - Die "Augsburger Allgemeine" schreibt am Mittwoch:

"Die Chancen sind gut, dass zwei, drei europäische Airlines den deutschen Platzhirschen preissenkend ärgern. Die britische Airline Easyjet fängt damit an. Es ist auch damit zu rechnen, dass der irische Rivale Ryanair endlich den Mut fasst, in Deutschland Lufthansa und Eurowings derart massiv wie auf den Strecken in Europa anzugreifen. Findet sich dann noch ein Käufer für die gestrauchelte Niki, könnte insgesamt wieder ein vernünftiger Wettbewerb entstehen. Dass die Lufthansa es schafft, zu alten monopolistischen Zeiten zurückzukehren, ist unwahrscheinlich. Dafür werden schon die hartnäckigen europäischen Wettbewerbshüter sorgen. Aber weil der Luftverkehr weltweit - und dabei gerade in Asien - weiter stark wächst, hat auch eine wieder attraktivere Lufthansa Chancen, global Marktanteile zu gewinnen."/yyzz/DP/men

