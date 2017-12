FRANKFURT (dpa-AFX) - Die "FAZ" schreibt am Mittwoch zur Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts:

"Der Gleichheitssatz verlangt natürlich nach Standards und Strukturen, nach einem fairen Verfahren. Auch der Bund könnte eingreifen und die Auswahl noch mehr vereinheitlichen. Doch bei alldem darf der Zweck dieses Verfahrens nicht vergessen werden: gute Ärzte zu finden. Also junge Leute auszuwählen, die voraussichtlich für diesen Beruf geeignet sind, die man deshalb auf den langen und sehr teuren Weg einer medizinischen Ausbildung schicken kann. Was also macht einen guten Arzt aus? Gute Noten allein ebenso wenig wie eine lange Wartezeit. Braucht man dafür nicht auch Menschlichkeit und Empathie, ein Mindestmaß an Freundlichkeit, Höflichkeit und Respekt? Und eine Leidenschaft, nicht nur den Eltern nachzueifern, sondern zu helfen? Und kann das nicht am besten in der Praxis getestet werden?"/yyzz/DP/men

