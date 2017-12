KÖLN (dpa-AFX) - Der Kölner Stadt-Anzeiger schreibt am Mittwoch:

"Heute wissen wir, dass dieses Land sich besser um die Opfer des Anschlags auf dem Breitscheidplatz hätte kümmern sollen. Und wir bekommen eine Ahnung, wie sich auch die Opfer von Anschlägen in der Vergangenheit gefühlt haben: allein gelassen. Oft haben wir gehört, dass wir dem Terror die Stirn bieten, indem wir unser Leben weiter so leben wir bisher. Aber vielleicht gibt es im Angesicht des 19. Dezembers einen besseren Rat: Fühlen wir mit denen, die ihr Leben nicht mehr so leben können wie bisher."/yyzz/DP/men

