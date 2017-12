BERLIN (dpa-AFX) - DGB-Chef Reiner Hoffmann hat Union und SPD vor ihrer Spitzenrunde zur Regierungsbildung zu einem klaren Kurs in Richtung einer neuen großen Koalition aufgerufen. "Die Parteien, die zu Gesprächen zusammenkommen, sind sich über die Herausforderungen in Deutschland und Europa bewusst", sagte der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbunds der Deutschen Presse-Agentur in Berlin weiter. "Von daher erwarte ich, dass sie ernsthafte Anstrengungen unternehmen, zu belastbaren Ergebnissen zu kommen, die am Ende dann auch für eine Regierungsbildung reichen." An diesem Mittwoch wollen Union und SPD über den Zeitplan und voraussichtlich auch über mögliche Themenblöcke bei Sondierungsgesprächen sprechen./bw/DP/stk

